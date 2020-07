Il Pd si è Mes di traverso. Gioco sporco dei dem sul Salva-Stati. Fake news dai giornaloni per spaccare i Cinque Stelle (Di giovedì 9 luglio 2020) Un titolo più che chiaro e che sicuramente avrà fatto sobbalzare più di qualcuno a Palazzo Chigi: “Conte e Sanchez contro i falchi. E Madrid pensa al Mes”, titolava infatti ieri La Stampa. “Appena si conosceranno i numeri del Recovery Fund – si legge nell’articolo – anche Madrid potrebbe chiedere l’accesso al Mes”. Peccato che il pezzo di ricostruzione (non si sa bene di cosa) sia stato sbugiardato ieri stesso da un’intervista dello stesso Pedro Sanchez, rilasciata al Corriere della Sera. Il concetto espresso dal premier spagnolo riguardo al Fondo Salva-Stati è piuttosto chiaro e lapalissiano: “Per ora non vediamo la necessità di ricorrere al Mes”. Punto. Nessuna esitazione. In realtà siamo in presenza soltanto dell’ultimo ... Leggi su lanotiziagiornale

Litalia15334991 : @_Gi_Ci_ @AmataSalvo @FaberVonCastell Diciamo che spesso e volentieri hanno forzato la mano. Ad esempio col voto su… - Zitellapersemp1 : @Gianfranco_ros Pregherei grillini e tutti gli oppositori del MES, prima di mettersi di traverso, di fare un giro I… - barbapastellata : @luigidimaio Ancora con sto cazzo di Mes??? Ma siete bastardi o solo traditori? Spero che i soldi che noi cittad… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes traverso Il Pd si è Mes di traverso. Gioco sporco dei dem sul Salva-Stati. Fake news dai giornaloni per spaccare i Cinque Stelle LA NOTIZIA Mes, Conte e Merkel nessun gelo: tanti messaggi e qualche emoticon

A dispetto della narrazione, anche mediatica, degli ultimi giorni, in queste ore Giuseppe Conte e Angela Merkel sono in continuo contatto: si scambiano messaggi, documenti, in alcuni casi persino emot ...

Ipotesi di Maio premier: Conte scongiura l’ipotesi, ma è scontro aperto sul Mes

Conte teme l’ipotesi governo Di Maio, che tenta la via dell’uomo di sintesi; in sospeso i dossier più caldi, e il PD inizia a stringere la morsa su Conte, esortandolo ad agire sul Mes “Basta tergivers ...

A dispetto della narrazione, anche mediatica, degli ultimi giorni, in queste ore Giuseppe Conte e Angela Merkel sono in continuo contatto: si scambiano messaggi, documenti, in alcuni casi persino emot ...Conte teme l’ipotesi governo Di Maio, che tenta la via dell’uomo di sintesi; in sospeso i dossier più caldi, e il PD inizia a stringere la morsa su Conte, esortandolo ad agire sul Mes “Basta tergivers ...