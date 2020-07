Il paziente 77enne: "Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro" (Di giovedì 9 luglio 2020) Ricoverato per un’altra patologia viene contagiato dal Covid-19 in corsia, poi la beffa: “L’ospedale mi chiede 2mila euro”. È la storia di Roberto Virgini, 77enne di Recanati (Macerata). A raccontarla è il Quotidiano Nazionale.Dopo aver contratto il virus, a suo dire durante la degenza nel reparto di cure intermedie all’ospedale di Recanati, ed essere stato costretto a prolungare il ricovero, si è visto recapitare a casa una prima fattura.L’anziano sarebbe stato chiesto di pagare circa 2mila euro per la degenza, protrattasi a causa del contagio da Covid, dal 22 marzo al 6 maggio. L’anziano era stato inizialmente ricoverato in ... Leggi su huffingtonpost

Annamar35486740 : RT @HuffPostItalia: Il paziente 77enne: 'Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro' - Nanoalto : RT @HuffPostItalia: Il paziente 77enne: 'Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro' - HuffPostItalia : Il paziente 77enne: 'Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro' -

Ultime Notizie dalla rete : paziente 77enne Il paziente 77enne: "Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro" L'HuffPost Il paziente 77enne: "Ho preso il Covid-19 in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro"

È la storia di Roberto Virgini, 77enne di Recanati (Macerata). A raccontarla è il Quotidiano Nazionale. Dopo aver contratto il virus, a suo dire durante la degenza nel reparto di cure intermedie ...

Macerata, contagiato dal Covid 19 in corsia, poi la beffa: “L’ospedale mi chiede 2mila euro”

Roberto Virgini, 77enne di Recanati (Macerata), ha dato vita alla singolare ... Le dimissioni erano previste entro il 21 marzo, ma poiché il paziente ha contratto il covid 19 a degenza è stata ...

È la storia di Roberto Virgini, 77enne di Recanati (Macerata). A raccontarla è il Quotidiano Nazionale. Dopo aver contratto il virus, a suo dire durante la degenza nel reparto di cure intermedie ...Roberto Virgini, 77enne di Recanati (Macerata), ha dato vita alla singolare ... Le dimissioni erano previste entro il 21 marzo, ma poiché il paziente ha contratto il covid 19 a degenza è stata ...