Il Parlamento ha approvato una legge che riconosce la cefalea cronica come una malattia sociale (Di giovedì 9 luglio 2020) L’8 luglio il Senato ha approvato in via definitiva una legge che certifica la cefalea cronica come una malattia sociale. La legge è stata approvata con 235 favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione. La legge si compone di un solo articolo Leggi su ilpost

