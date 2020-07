IL NUOVO LOZANO, 49 MILIONI DOPO (Di giovedì 9 luglio 2020) Nato a Città del Messico nel 1995, LOZANO ha mosso i primi passi da calciatore con il Pachuca, con il quale ha esordito nella massima divisione del suo Paese l’8 febbraio 2014, mettendo anche a segno la rete decisiva per la vittoria del suo club. Alla fine dell’anno ha totalizzato 16 presenze e 2 gol. Nella stagione 2014-2015, a soli 19 anni ha conquistato il ruolo di titolare inamovibile, giocando 35 partite di campionato segnando 7 reti. Nei successivi due anni colleziona 69 presenze e 22 gol. Le sue prestazioni e i suoi numeri non passano inosservati: su di lui piomba il PSV Eindhoven che nel giugno 2017 ne acquista il cartellino per 8 MILIONI di euro. In Eredivisie conferma le sue grandi qualità già alla prima stagione, giocando 29 partite e mettendo a segno 17 gol. Molto abile nel palleggio e nella progressione ... Leggi su alfredopedulla

Qualcuno temeva la mancanza di motivazioni per il Napoli con l’accesso all’Europa League già conquistato con la vittoria in Coppa Italia, ma non è certo ciò che si è visto nel match contro il Genoa.

Quando la panchina fa la differenza: la regola delle 5 sostituzioni sta evidenziando la vera forza del Napoli

Il nuovo regolamento, diciamolo ... sfruttando le caratteristiche di tutti i calciatori presenti in panchina. Il gol di Lozano contro il Genoa ne è la chiara dimostrazione. Gattuso sta sfruttando al ...

