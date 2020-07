Il nuovo calendario dei concerti di Enrico Nigiotti dopo il rinvio del tour al 2021 (Di giovedì 9 luglio 2020) Il nuovo calendario dei concerti di Enrico Nigiotti è ufficiale. Il cantautore romano avrebbe dovuto suonare prima da maggio e poi da ottobre, ma il perdurare dell'emergenza sanitaria ancora in corso ha comportato un ulteriore slittamento delle date in programma. I biglietti per i concerti che sono già stati venduti rimarranno validi per le nuove date, mentre quelli che non potranno prendere parte all'evento potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo le modalità decise dalla legge, che hanno già incontrato lo zoccolo duro dell'Antitrust per l'impossibilità di richiedere il rimborso economico. Enrico Nigiotti viene dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale ha presentato il brano ... Leggi su optimagazine

