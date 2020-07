Il nuovo album di Tommaso Paradiso è rinviato al 2021 (Di giovedì 9 luglio 2020) Il nuovo album di Tommaso Paradiso è rinviato al 2021. Ad annunciarlo è il cantautore romano su Instagram, che rende nota anche la decisione di spostare le date dei concerti - che avrebbero dovuto tenersi in autunno - alla primavera 2021. Il disco è già concluso ed è praticamente pronto per essere immesso sul mercato, ma Tommaso Paradiso ha preferito aspettare e concedere la sua prima prova da solista facendola slittare di qualche mese. L'album arriverà dopo il rilascio dei singoli Non Avere Paura, I Nostri Anni e Ma Lo Vuoi Capire? con i quali ha anticipato il racconto del nuovo album. Il calendario riprogrammato sarà annunciato ... Leggi su optimagazine

Chiara_Galiazzo : Il mio nuovo album finalmente vostro e non potrei essere più felice di fare questo viaggio insieme. Abbiatene cura… - MattiaBriga : ?? Ieri sera durante le riprese di un contenuto molto speciale. Oggi alle 14 annunciamo titolo e cover del 2º di una… - Infinitejest19 : Napalm Death: Throes of Joy in the Jaws of Defeatism è il nuovo album - vivisantoro77 : L’unico modo per affrontare le montagne di roba che lascio accumulare, tanto odio stirare, è farlo ascoltando music… - SAonlinemag : @chkchkchk annunciano un nuovo EP -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Il nuovo album di Achille Lauro esce il 24 luglio HEYJUDE Magazine Miriam Leone estate d’amore insieme al nuovo fidanzato: lui chi è?

Di lei sappiamo che da diverso tempo era single, anche se adesso l’amore finalmente avrebbe bussato di nuovo alla sua porta. La conferma di quanto detto arriva dalle foto pubblicate dal settimanale di ...

MATMOS: ad agosto il nuovo album “Consuming Flame: Open Exercises In Group Form”

I Matmos hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album “Consuming Flame: Open Exercises In Group Form“, in uscita il prossimo 21 agosto su Thrill Jockey. Si tratta di un triplo disco nel quale il ...

Di lei sappiamo che da diverso tempo era single, anche se adesso l’amore finalmente avrebbe bussato di nuovo alla sua porta. La conferma di quanto detto arriva dalle foto pubblicate dal settimanale di ...I Matmos hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album “Consuming Flame: Open Exercises In Group Form“, in uscita il prossimo 21 agosto su Thrill Jockey. Si tratta di un triplo disco nel quale il ...