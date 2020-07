Il Monregale calcio svincola il calciatore protagonista di insulti razzisti e sessisti (Di giovedì 9 luglio 2020) Nonostante l’abilità dialettica del suo legale – che ha prodotto lo stesso stridio delle unghie su uno specchio -, per Marco Rossi arriva lo svincolo. Il suo club, il Monregale calcio (squadra che milita nella campionato di Seconda Categoria piemontese), ha deciso di interrompere definitivamente i suoi rapporti con il calciatore che, negli scorsi giorni, si era reso protagonista di un video in cui – per raccontare un incidente stradale – aveva riempito di insulti razzisti e sessisti una donna. LEGGI ANCHE > La storia degli insulti razzisti e sessisti del calciatore per cui la squadra non ha ancora preso provvedimenti Dopo la diffusione di quel video, i vertici del ... Leggi su giornalettismo

