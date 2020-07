Il ministro delle Finanze irlandese è il nuovo capo dell’Eurogruppo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministro dell’economia irlandese Paschal Donohoe è il nuovo presidente dell’Eurogruppo, l’organo che riunisce i 19 ministri delle Finanze dei Paesi con l’euro. I suoi colleghi lo hanno eletto alla seconda votazione con scrutinio segreto. Donohe subentra a Mario Centeno il cui mandato di due anni e mezzo scadrà il 13 luglio. Perde così la corsa la grande favorita, la ministra dell’Economia spagnola Nadia Calviño che aveva ottenuto l’appoggio di Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia. Donohe è iscritto a Fine Gael, partito irlandese di centrodestra appartenente in Europa alla famiglia dei popolari, il 45enne ministro ha ottenuto l’appoggio dei Paesi del centronord ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : ...e al ministro delle Infrastrutture le proposte di legge della Lega. Il modello da seguire c'è già: è quello del… - GiovanniToti : Non do tutta la colpa all’attuale Ministro delle Infrastrutture, i problemi sulle nostre #autostrade sono precedent… - repubblica : 'Mangiate al ristorante, paga il ministro': 50% di sconto in Regno Unito per far ripartire l'economia [dal nostro c… - thewaterflea : RT @francescatotolo: Abbiamo un ministro della Salute che si inventa i nomi delle Nazioni. Ormai non c’è più #Speranza. - AssiElena : RT @francescatotolo: Abbiamo un ministro della Salute che si inventa i nomi delle Nazioni. Ormai non c’è più #Speranza. -

Ultime Notizie dalla rete : ministro delle Autostrade, Conferenza delle Regioni: “Chiediamo un incontro urgente con il ministro De Micheli” IVG.it Benetton pronti a cedere Autostrade

Ai vertici delle due società, il Governo ha detto che le proposte ... che la decisione sul dossier sarà presa durante una riunione del Consiglio dei ministri messa in calendario per l’inizio della ...

Uscita dal porto e variante «Basta parole, ora le opere»

ANCONA «E' finito il dibattito durato decenni: ora comincia concretamente la fase di realizzazione». Con un messaggio affidato a Facebook, Valeria Mancinelli ha annunciato due buone notizie sulle gran ...

Ai vertici delle due società, il Governo ha detto che le proposte ... che la decisione sul dossier sarà presa durante una riunione del Consiglio dei ministri messa in calendario per l’inizio della ...ANCONA «E' finito il dibattito durato decenni: ora comincia concretamente la fase di realizzazione». Con un messaggio affidato a Facebook, Valeria Mancinelli ha annunciato due buone notizie sulle gran ...