Il miglior gol di Maradona secondo Maradona (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Quando pensiamo al miglior gol di Maradona, a molti di noi viene in mente quello segnato dalla stella argentina contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986 in Messico, il Gol del Secolo. Tuttavia, El Pelusa, ha scelto quale, per lui, è il miglior gol che ha segnato in tutta la sua carriera. Diego Amando Maradona ha realizzato gol di fattura molto bella sia a livello di club (Argentinos Juniors, Boca, Barcellona, ​​Napoli, Siviglia …) sia con l’albiceleste. Sebbene le sue due stagioni al Barça non siano state buone come ci si potrebbe aspettare, in parte a causa di un grave infortunio, la verità è che ha avuto il tempo di fare cose incredibili. In un match della fase eliminatoria della vecchia ... Leggi su lapiazzettadellosport

Ho provato a darmi un pizzicotto per vedere se era solo un sogno, invece... Invece era tutto vero! Ieri notte abbiamo assistito a qualcosa di impensabile alla vigilia. La Juventus, conscia anche della ...

Fiorentina, Iachini: «Bisogna fare gol. Ribery? Sta dando tanto»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Oggi si poteva segnare perché le opportunità le abbiamo avute, anche se è ...

