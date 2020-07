Il Governo spagnolo proibisce pubblicità di scommesse negli sport (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti “Gli atleti non possono sponsorizzare attività legate al gioco in stadi, impianti o strutture sportive di alcun tipo e non possono fare eco su magliette o attrezzature sportive.“ Vietato il gambling negli sport spagnoli Questa è una delle premesse incluse nel progetto di regio decreto sulle comunicazioni commerciali per le attività di gioco d’azzardo, che è stato presentato da quello che in Spagna è il Ministero del Consumo, che in Italia tradurremmo “degli Affari dei consumatori”, a febbraio dopo aver ascoltato i cittadini, le istituzioni e i gruppi politici e che sottolinea che C’è una “preoccupazione condivisa per l’aumento del gioco d’azzardo nella vita delle giovani generazioni come ... Leggi su lapiazzettadellosport

Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Presidente del Governo spagnolo @sanchezcastejon ???? ???? In d… - cbergy69 : RT @icebergfinanza: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - 'Non ha nessun senso creare strumenti e avere vergogna di usarli'. Cosi… - SavioFicorella : RT @InVeritatetweet: #Bergoglio ha aiutato il Governo spagnolo ateo anticristiano di Sanchez a trafugare e togliere la salma del Gen. Franc… - ilfoglio_it : Disciplina, orgoglio e niente spifferi. Lo splendido titanismo del capo del governo spagnolo - di @ferrarailgrasso - 1Emanuele1 : RT @icebergfinanza: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - 'Non ha nessun senso creare strumenti e avere vergogna di usarli'. Cosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo spagnolo Giuseppe Conte in Spagna, faccia a faccia con Sànchez a Madrid presso La Moncloa El Itagnol Atlantia crolla in Borsa, oggi il vertice governo-Autostrade sulle concessioni

Dalla Spagna, il premier Conte ha garantito che il fischio finale ... Un po' a sorpresa, la Corte ha dato ragione al governo sottolineando la circostanza assolutamente straordinaria (il post-crollo) ...

I fatti del giorno – Italia

Già durante la conferenza stampa alla Moncloa con il premier spagnolo Pedro Sanchez, Conte però era stato costretto a rispondere alla domanda se questa storia non sia una pessima figura per il governo ...

Dalla Spagna, il premier Conte ha garantito che il fischio finale ... Un po' a sorpresa, la Corte ha dato ragione al governo sottolineando la circostanza assolutamente straordinaria (il post-crollo) ...Già durante la conferenza stampa alla Moncloa con il premier spagnolo Pedro Sanchez, Conte però era stato costretto a rispondere alla domanda se questa storia non sia una pessima figura per il governo ...