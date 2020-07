Il governo della Thailandia ha approvato una proposta di legge sulle unioni civili (Di giovedì 9 luglio 2020) In Thailandia, il governo ha appena approvato una una proposta di legge che, se confermata, renderebbe legali le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Se il parlamento dovesse approvare ufficialmente la legge, la Thailandia diventerebbe la seconda nazione in Asia, dopo Taiwan, a riconoscere le unioni civili, in una delle mosse più liberali di un Paese storicamente conservatore ma celebrato per la sua tolleranza. La proposta di legge prevede anche l’approvazione di adozioni, del diritto all’eredità e alla proprietà congiunta per le coppie dello stesso sesso ma stabilisce che una delle due parti in causa debba essere di ... Leggi su giornalettismo

