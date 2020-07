Il Fatto Quotidiano chiede l’intervento armato contro Giorgia Meloni? La nostra analisi (Di giovedì 9 luglio 2020) Giorgia Meloni dedica un video a Il Fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio, che in un editoriale pubblicato l’8 luglio 2020 avrebbe invocato l’intervento armato contro Fratelli d’Italia. Nel suo video la leader del partito chiede a Travaglio di prendere una posizione chiedendo se sia normale che su un Quotidiano nazionale compaiano parole violente nei confronti di un leader politico. Non mi stupisce l’ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l’avversario con lo… Pubblicato da Giorgia Meloni su Mercoledì 8 luglio 2020 La notizia è stata ripresa da diverse testate ... Leggi su bufale

gaiatortora : Far finta di niente non è mai una soluzione. A maggior ragione se riguarda la categoria a cui appartengo. Per quest… - AndreaMarcucci : L'attacco che oggi il direttore del Fatto Quotidiano riserva a @giorgio_gori è letteralmente vergognoso, a partire… - elenabonetti : Le parole che Il Fatto Quotidiano ha riservato all'amico @giorgio_gori, rinominandolo 'Giorgio Covid', sono inaccet…

