Il Covid voluto da Allah In manette italiano che incitava alla jihad

Nicola Ferrara, "anonimo parcheggiatore", faceva proselitismo sui social tra i minori Ancora alla fine di marzo, in piena emergenza Covid, Nicola «Issa» Ferrara si compiaceva con un amico: quello che sta accadendo «è una cosa di allah, una cosa positiva», perché «la gente sta impazzendo» e per i non musulmani «tutto l'haram adesso è difficile farlo». Cioè gli «infedeli» non possono avere comportamenti vietati dalla legge islamica, come bere, fumare, drogarsi. Il 38enne nato in Puglia e residente nella prima periferia milanese è stato arrestato dal Ros per apologia e istigazione all'adesione all'Isis. Dal 2015 avrebbe fatto un lavoro consistente e accurato di propaganda

Nel Lazio si registra oggi un dato di 28 casi. 22 sono i casi di importazione (pari al 78% dei casi totali) e di questi 18 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro c ...

Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi ... Il Sindaco è la prima autorità alla quale il cittadino si rivolge per i propri bisogni, il Covid ce lo ha insegnato. In questo ruolo ...

