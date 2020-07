IL COSTO DI RIMANDARE SEMPRE (Di giovedì 9 luglio 2020) La decisione del governo di affidare il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade per l'Italia è l'ennesima riprova di uno dei principali difetti di questo esecutivo: il "RIMANDARE".Tutti infatti oggi si chiedono come sia possibile a due anni ormai dal crollo del Ponte Morandi che la decisione sulla concessione ad Aspi sia ancora una partita aperta. Eppure furono allora i vertici del Movimento 5 Stelle a garantire, quasi giurare, sul fatto che dei Benetton non sarebbe rimasta traccia lungo le autostrade nazionali. Lo disse l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli. Lo disse l'allora vicepresidente del Consiglio e Ministro Luigi Di Mano; lo disse persino il premier di ieri e di oggi, Giuseppe Conte. Eppure sono tutti ancora lì, i grillini al governo, Conte a Palazzo Chigi ed Atlantia ad incassare i nostri pedaggi.Ma se pensate che questo ... Leggi su panorama

