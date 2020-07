Il conflitto tra Stato e Regioni viene da lontano e rischia di spaccare il Paese (Di giovedì 9 luglio 2020) Il tema delle relazioni centro-periferia da tempo è diventato, in tutti i Paesi, oggetto di forti tensioni istituzionali, che in qualche caso sfiorano le forme di aperto conflitto. In Italia, in particolare proprio nel corso della gestione dell’epidemia, a molti è parso che tali tensioni abbiano superato il livello di guardia, precedute da diversi episodi di forte contrapposizione, dalla gestione locale degli sbarchi di immigrati alla lunga e mai conclusa sequenza di forme addizionali di autonomia a singole Regioni (il cosiddetto «regionalismo differenziato»). Sembra dunque assai opportuno porsi qualche domanda: quanto di tutto questo è riferibile all’emergenza sanitaria e quanto invece nasce da problemi precedenti? E, in ogni caso, che fare (ivi compreso, che cosa non fare) per venirne a capo o almeno ... Leggi su linkiesta

UnimondoOrg : RT @nigrizia: Domani il Sud Sudan festeggia i 9 anni dall'indipendenza. Nel 2013 è scoppiato, però, un conflitto civile molto sanguinoso ch… - Aldebaran_4 : @Turi_000 @hirtbello @GregoriodeFalco Hai quasi perfettamente ragione, il referendum non eliminava l’articolo V, ma… - Maria81645501 : RT @Anna19725: Il collo di una donna, se e' vivo, ha tutto il mistero di una citta' di confine; di una terra di nessuno. E' il conflitto tr… - GruppoKairos : Un libro per immergersi totalmente, dal titolo all'ultima pagina, nell'eterno conflitto tra testa e cuore, mente e… - AgenziaH : RT @nigrizia: Domani il Sud Sudan festeggia i 9 anni dall'indipendenza. Nel 2013 è scoppiato, però, un conflitto civile molto sanguinoso ch… -

Ultime Notizie dalla rete : conflitto tra Il conflitto tra Stato e Regioni viene da lontano e rischia di spaccare il Paese Linkiesta.it L’attivismo per la Palestina

Un popolo distrutto dallo strapotere di un governo occupante e criminale. Ma la Palestina e Gaza hanno le risorse per R-esistere e gli attivisti per la Palestina sono tra queste grandi opportunità.

Integrazione tra i giovani, a Palermo i podcast dei ragazzi di "U-topia"

Su Radio Comunitaria sono online i podcast prodotti dai ragazzi di “U-topia”, progetto promosso dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza in collaborazione con Unicef e Interos, e rivolto a ...

Un popolo distrutto dallo strapotere di un governo occupante e criminale. Ma la Palestina e Gaza hanno le risorse per R-esistere e gli attivisti per la Palestina sono tra queste grandi opportunità.Su Radio Comunitaria sono online i podcast prodotti dai ragazzi di “U-topia”, progetto promosso dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza in collaborazione con Unicef e Interos, e rivolto a ...