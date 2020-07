Il comunicato UEFA: decise le sedi delle gare di Juve, Napoli, Inter e Roma di Champions e Europa League (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus a Torino all'Allianz Stadium, il Napoli a Barcellona al Camp Nou. Questo pomeriggio è arrivata la decisione finale della UEFA sulle sedi delle gare dei match di Champions ed Europa League. I bianconeri giocheranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione in casa, i partenopei invece andranno in Spagna. Entrambe le gare, salvo sorprese, si giocheranno a porte chiuse. Per quanto riguarda invece i match di Europa League, che coinvolgono Inter e Roma, si è... Leggi su 90min

La UEFA, oltre ad ufficializzare le sedi di Champions ed Europa League, ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul ritorno dei tifosi negli stadi. Oltre ad annunciare le sedi dei match di Champions ed Eur ...

La Juventus a Torino all'Allianz Stadium, il Napoli a Barcellona al Camp Nou. Questo pomeriggio è arrivata la decisione finale della UEFA sulle sedi delle gare dei match di Champions ed Europa League.

La UEFA, oltre ad ufficializzare le sedi di Champions ed Europa League, ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul ritorno dei tifosi negli stadi. Oltre ad annunciare le sedi dei match di Champions ed Eur ...