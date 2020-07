Il Comune di Genova scrive alla Lega A: “Facciamo entrare i tifosi al derby” (Di giovedì 9 luglio 2020) In una stagione poco fortuna per tutti i tifosi costretti a vedere la propria squadra del cuore dal divano di casa, c’è chi dopo circa un mese dal rientro in campo cerca di smuovere qualcosa per permettere alle tifoserie di rientrare allo stadio. E’ questa l’idea del Comune di Genova che in accordo con il Genoa e la Sampdoria hanno chiesto alla Lega di Serie A attraverso una nota di far entrare al Ferraris una rappresentanza delle due tifoserie in vista del derby della Lanterna in programma il 22 luglio. “In una lettera inviata al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino abbiamo chiesto in occasione del derby tra Sampdoria e Genoa, se fosse possibile, sempre mantenendo numeri contingentati e in sicurezza, ... Leggi su alfredopedulla

robertalombardi : L'ho detto e lo ribadisco: le #Autostrade sono un bene comune, non il bancomat dei #Benetton! Avanti con la revoca… - matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” è l’ennesima bufala… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #DerbyDellaLanterna col pubblico? Il Comune di #Genova ci crede: l'appello alla Lega - apetrazzuolo : DA GENOVA - Il Comune scrive alla Lega: 'Riapriamo il Ferraris per il derby della Lanterna' - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il Comune di Genova chiede una parte di tifosi per il derby: Il Comune di Genova ha fatto richiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Genova Sfalci ordinari, via agli aggiornamenti sul sito del Comune www.comune.genova.it - le notizie in Comune Il Comune di Sanremo crea una fondazione per una scuola professionale anche a Imperia che garantirà una 'Laurea breve'

Insieme all'Itis Marconi, all’Università di Genova, il ‘Centro Pastore’, la Scuola Edile, l’associazione ‘Professioni del Mare’ e l'Università di Nizza A Sanremo ed Imperia una scuola equiparata ad un ...

Sul lago Maggiore torna in servizio la Guardia Costiera per il progetto “Lago sicuro”

La Guardia Costiera di Genova è tornata sul lago Maggiore. Prosegue il progetto «Lago sicuro» iniziato nel 2008 che vede il personale impegnato nelle attività di controllo, soccorso e assistenza nelle ...

Insieme all'Itis Marconi, all’Università di Genova, il ‘Centro Pastore’, la Scuola Edile, l’associazione ‘Professioni del Mare’ e l'Università di Nizza A Sanremo ed Imperia una scuola equiparata ad un ...La Guardia Costiera di Genova è tornata sul lago Maggiore. Prosegue il progetto «Lago sicuro» iniziato nel 2008 che vede il personale impegnato nelle attività di controllo, soccorso e assistenza nelle ...