Il Comune di Genova alla Lega Serie A: «Riapriamo lo stadio per il derby» (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Comune di Genova ha scritto una lettera alla Lega di Serie A per chiedere il permesso di riaprire Marassi per il derby della Lanterna Stefano Anzalone, consigliere del Comune di Genova con deLega allo sport, ha annunciato che ha scritto una lettera a Paolo Dal Pino per chiedergli la riapertura dello stadio in occasione del derby della Lanterna. Queste le sue parole. RIAPERTURA – «In una lettera inviata al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino abbiamo chiesto in occasione del derby tra Sampdoria e Genoa, se fosse possibile, sempre mantenendo numeri contingentati e in sicurezza, l’accesso allo stadio di ... Leggi su calcionews24

robertalombardi : L'ho detto e lo ribadisco: le #Autostrade sono un bene comune, non il bancomat dei #Benetton! Avanti con la revoca… - matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” è l’ennesima bufala… - BuonoErnestina : RT @robertalombardi: L'ho detto e lo ribadisco: le #Autostrade sono un bene comune, non il bancomat dei #Benetton! Avanti con la revoca del… - BonaetVox : RT @giangolz: Infine, Procura della Repubblica di Genova che ricorda al Comune del capoluogo Ligure ( - lvacofficial : ??Il Comune di Genova scrive alla @SerieA: 'Facciamo entrare i tifosi allo stadio per il derby' #lungavitaalcalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Genova Sfalci ordinari, via agli aggiornamenti sul sito del Comune www.comune.genova.it - le notizie in Comune Il Comune di Genova alla Lega Serie A: «Riapriamo lo stadio per il derby»

Il Comune di Genova ha scritto una lettera alla Lega di Serie A per chiedere il permesso di riaprire Marassi per il Derby della Lanterna Stefano Anzalone, consigliere del Comune di Genova con delega a ...

Il Tar rigetta la sospensiva e ribadisce: Amat e Aiga devono cedere le reti a Rivieracqua. Biancheri: «Ora basta ostacoli»

Imperia. Il Tar di Genova si è pronunciato contro Amat Spa (Comune di Imperia) e Aiga Spa (Comune di Ventimiglia) – entrambe partecipate dalla privata Ireti – che avevano chiesto di sospendere la deli ...

Il Comune di Genova ha scritto una lettera alla Lega di Serie A per chiedere il permesso di riaprire Marassi per il Derby della Lanterna Stefano Anzalone, consigliere del Comune di Genova con delega a ...Imperia. Il Tar di Genova si è pronunciato contro Amat Spa (Comune di Imperia) e Aiga Spa (Comune di Ventimiglia) – entrambe partecipate dalla privata Ireti – che avevano chiesto di sospendere la deli ...