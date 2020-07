Il Clima in Italia: il 2019 il 3° anno più caldo dal 1961, nuovi record assoluti nel mese di giugno [DATI] (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 2019 si colloca al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961, con un picco di anomalia nel mese di giugno: +4.25°C al Nord, +4.0°C al Centro, +3.27°C al Sud e Isole. Il caldo è stato particolarmente intenso tra il 26 e il 29 giugno, quando sono stati registrati nuovi record assoluti di temperatura in diverse località del nord-ovest e del settore alpino, con punte di 40°C in pianura e 35-36°C a circa 1000 m di quota. Non sono mancati eventi estremi rilevanti, fra i quali l’intensa perturbazione che il 21 ottobre ha investito Liguria e Piemonte (fra le province di Genova e Alessandria), con precipitazioni di intensità eccezionale sugli intervalli di 12 e 24 ore e la ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il 2019 è al terzo posto fra gli anni più caldi dal 1961 in Italia, dopo il 2018 (primo) e il 2015 (secondo). Il picco di anomalia è stato nel mese di giugno: +4.25°C al Nord, ...

È quanto fa sapere l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il rapporto Ispra, dal titolo 'Gli indicatori del clima in Italia nel 2019', che illustra l'andamento del ...

