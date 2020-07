Il calciatore Farid El Melali arrestato per la seconda volta: “Accusato di essersi masturbato in pubblico” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attaccante dell’Angers Farid El Melali è stato preso in custodia dalla polizia e interrogato per la seconda volta in poche settimane perché sorpreso a masturbarsi in pubblico. Il calciatore di Ligue 1, che gioca anche nella nazionale algerina, è accusato di “esibizionismo sessuale”. A riportare la notizia è il giornale francese Ouest-France, ripreso dalla stampa straniera. All’inizio di maggio il giocatore 23enne era stato sorpreso nell’atto di masturbarsi mentre stava guardando, in cortile, attraverso la finestra di una sua vicina di casa. Per quell’episodio Farid El Melali sarà sottoposto a processo. Il giocatore aveva ammesso di aver tenuto un “atteggiamento inappropriato”, ... Leggi su tpi

La povertà non ha alcuna misericordia, trasforma gli uomini in mendicanti, in invisibili, in pazzi, smonta le vite fino a ridurle in disperate particole; la povertà è un requiem, dopo aver cancellato ...

