Il Brescia segna, Balotelli esulta sui social: “Torregrossa come Messi!” [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Mario Balotelli non scende in campo con il Brescia da un po’, ma nonostante le voci che lo vogliono lontano dalla squadra, lui sembra ancora tenere alle sorti della stagione. Lo svela sui social con una curiosa esultanza al gol del vantaggio delle ‘Rondinelle’ sul Torino. La rete di Torregrossa, uno scavetto che ha superato Sirigu beffardamente, ha fatto impazzire Balotelli che ha addirittura taggato il compagno di squadra e Leo Messi in una storia Instagram, paragonando la giocata del bomber del Brescia a quelle della ‘Pulce’. L'articolo Il Brescia segna, Balotelli esulta sui social: “Torregrossa come Messi!” FOTO ... Leggi su sportfair

BresciaOfficial : Al minuto 21 segna per il Brescia. Parziale: Torino 0 - Brescia 1 #TorinoBrescia #SerieATIM #ForzaBrescia ????? - elisabe27393283 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 21 segna per il Brescia. Parziale: Torino 0 - Brescia 1 #TorinoBrescia #SerieATIM #ForzaBrescia ????? https:… - Toro_News : ?? | LE PAGELLE Verdi è il migliore, Meité mette lo zampino su due goal. Non è il solito Ansaldi e anche la difesa… - Crf_Iuri : RT @BresciaOfficial: Al minuto 21 segna per il Brescia. Parziale: Torino 0 - Brescia 1 #TorinoBrescia #SerieATIM #ForzaBrescia ????? https:… - BresciaOfficial : Al minuto 85 segna Zaza per il Torino. Parziale: Torino 3 - Brescia 1 #TorinoBrescia #SerieATIM #ForzaBrescia ????? -