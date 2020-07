Il braccio di Mancini, l’abbaglio di Fabbri e il rigore negato al Parma: il web si indigna. “Senza parole” [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) La Roma ieri sera ha battuto il Parma in rimonta all’Olimpico rilanciandosi, soprattutto nel morale, dopo le tre sconfitte di fila. Un successo goduto a metà, però, per via del clamoroso rigore negato ai gialloblu nel finale per il tocco di braccio in area di Mancini. L’episodio ha ovviamente scatenato il putiferio, nel post gara e sui social. Alle parole durissime di Alessandro Lucarelli al termine del match, è seguita una pioggia di reazioni e commenti indignati per la decisione. Li abbiamo raccolti nella FOTOGALLERY in alto. Roma-Parma, Fabbri nega un rigore clamoroso: “Per me è spalla”. I gialloblu recriminano FOTO e VIDEOL'articolo Il ... Leggi su calcioweb.eu

MassimoCaputi : La Roma torna alla vittoria reagendo con determinazione al momento difficile e al gol dello svantaggio. Bene per 75… - CalcioWeb : Il braccio di #Mancini, l'abbaglio di #Fabbri e il rigore negato al #Parma: il web si indigna. 'Senza parole' [FOTO… - AntonioVona : Date il rigore contro la juve xché il pallone va a sbattere sul braccio di Bonucci e poi non dai il rigore al Parma… - CataVinc : @daniel78ASR La cosa comica è che tutti si stracciano le vesti sul braccio di mancini, ma che siano andati in vanta… - misterbarcollo : RT @MassimoCaputi: La Roma torna alla vittoria reagendo con determinazione al momento difficile e al gol dello svantaggio. Bene per 75' min… -