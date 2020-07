Il boss di Sucker Punch racconta Ghost of Tsushima - intervista (Di giovedì 9 luglio 2020) Prima di sederci a chiacchierare con Bryan Fleming stavamo riflettendo sulla ciclicità del percorso che Sucker Punch si appresta ad ultimare. Dopo aver inaugurato la generazione, essendo stati fra i primi a testare l'hardware PS4 attraverso Infamous Second Son, i ragazzi dello studio avranno l'opportunità di calare definitivamente il sipario su quella che sarà senza dubbio ricordata come la seconda età dell'oro di Sony.L'arduo compito spetta a Ghost of Tsushima, l'avventura che ci farà vestire i panni del samurai Jin Sakai, un viaggio sulle ali del vento che ci condurrà nel cuore di un'epoca scomparsa, omaggiando in tutto e per tutto le splendide atmosfere del maestro Kurosawa. Ma cosa dobbiamo aspettarci fra fiori di ciliegio e fendenti di katana? Quali ispirazioni si celano ... Leggi su eurogamer

Ancora una volta Twitter si dimostra molto attento nei confronti del mondo dei videogiochi e, dopo aver creato degli hashtag personalizzati per Death Stranding e The Last of us Parte 2, è ora possibil ...

