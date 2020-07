Iachini: «Campionato anomalo. Volevamo vincere, ma…» – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Beppe Iachini ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari: queste le sue parole in conferenza stampa Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Cagliari. Le sue parole. «Abbiamo giocato poco più di 48 ore fa, oggi è stata una partita dispendiosa. La squadra ha provato a fare gol e nel primo tempo ci siamo andati vicino con Ribery, Duncan e Ceccherini. Cragno è stato molto bravo ad impederci il vantaggio. Nella ripresa ci abbiamo provato ma dovevamo stare attenti alle ripartenze dei sardi. Con Kouame ci siamo andati vicini nel finale ma anche con Caceres. Anche oggi abbiamo effettuato 16 tiri in porta, dovevamo sbloccarla. E’ un peccato perchè Volevamo vincere la partita». Leggi su ... Leggi su calcionews24

PicenoTime : Fiorentina-Cagliari 0-0, highlights. Iachini: “Campionato anomalo. Volevamo vincere, ma...” - vsansalone : @bennyferrara Io fatico a capire come veda il calcio chi dice che tra Iachini e de Zerbi si tiene Iachini. La Fiore… - filo_gagliardi : RT @it_mainsport: La #Fiorentina di Giuseppe #Iachini sfida il #Cagliari di Walter #zenga , nella - it_mainsport : La #Fiorentina di Giuseppe #Iachini sfida il #Cagliari di Walter #zenga , nella - Fiorentinanews : Iachini: 'Abbiamo speso tanto in queste partite, a Parma finalmente sono arrivati i tre punti. Abbiamo la squadra p… -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Campionato Iachini: "Campionato anomalo. Volevamo vincere, ma..." Corriere dello Sport.it Iachini: «Campionato anomalo. Volevamo vincere, ma…» – VIDEO

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Cagliari. Le sue parole. «Abbiamo giocato poco più di 48 ore fa, oggi è stata una partita dispendiosa ...

Iachini vs Montella: 5 punti in più sulla zona B, media doppia. Barca quasi in porto. Ma per il futuro serve ben altro

IACHINI VS MONTELLA. I numeri, dicevamo. Quando venne esonerato Montella la Fiorentina aveva appena perso 1-4 in casa con la Roma. Aveva tre soli punti di vantaggio sulla zona B, ed una delle peggiori ...

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Cagliari. Le sue parole. «Abbiamo giocato poco più di 48 ore fa, oggi è stata una partita dispendiosa ...IACHINI VS MONTELLA. I numeri, dicevamo. Quando venne esonerato Montella la Fiorentina aveva appena perso 1-4 in casa con la Roma. Aveva tre soli punti di vantaggio sulla zona B, ed una delle peggiori ...