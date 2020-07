I protocolli sanitari delle Ong funzionano. Fermo amministrativo per Sea-Watch (Di giovedì 9 luglio 2020) La Guardia costiera italiana ha disposto ieri il Fermo amministrativo della nave Sea-Watch 3. La decisione è arrivata a seguito di un’ispezione che avrebbe evidenziato irregolarità di natura tecnica e operativa. «Ancora una volta un tentativo politico che sotto il pretesto della sicurezza cela la volontà di scoraggiare la presenza delle navi umanitarie in mare senza assicurare un dispositivo di soccorso istituzionale», ha commentato a caldo Giorgia Linardi. La portavoce dell’Ong sottolinea che gli ufficiali italiani sono saliti sulla nave … Continua L'articolo I protocolli sanitari delle Ong funzionano. Fermo amministrativo per Sea-Watch proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

Francesco__78 : @BindiTony @valy_s @robersperanza (oh, scusami, mi ero dimenticato di te) ...non rispetti le regole, magari non è s… - CruisingJournal : [IT] Anche Hapag-Lloyd Cruises vicina alla ripartenza: le nuove rotte e i protocolli sanitari. #cruises #crociere… - ST09972061 : @decapoa @borghi_claudio lei non ha chiare le competenze del governo, tipo imporre la quarantena a chi viene da zon… - CoronaBeer3 : @edimattioli @borghi_claudio Non c’erano protocolli. #OMS e #ISS non hanno fatto nulla. In Italia l’ultimo aggiorna… - venetolink : @dottcorbelli @borghi_claudio @CorderaStefano @AlbertoBagnai Mi riferivo ai protocolli sanitari palesemente errati… -

Ultime Notizie dalla rete : protocolli sanitari Riapertura scuola, ANDIS denuncia criticità: distanziamento, lavoratori fragili, organici docenti e ATA Orizzonte Scuola Positivo al Coronavirus con tosse e febbre, fermato in stazione: è passato per Ancona

Ora sono in corso le indagini per tracciare gli spostamenti dell'uomo che negli ultimi cinque giorni ha viaggiato spostandosi in treno tra il centro e il nord Italia. "Abbiamo attivato tutte le proced ...

Cervia, il Punto di Primo Intervento riprende l’attività h24

A partire da sabato 11 luglio l’attività del Punto di Primo Intervento dell’ospedale “San Giorgio” di Cervia, che era stata sospesa nel periodo dell’emergenza Covid come in altre strutture sanitarie, ...

