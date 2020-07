I prodotti senza glutine on line vanno per la maggiore: assicurano gusto senza intolleranze (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante la fase di confinamento gli shopping on line hanno vissuto momenti di super lavoro. È stato un vero boom di richieste, in particolare per la spesa alimentare ed i beni di prima necessità. Le aziende italiane hanno dovuto adeguarsi, molte in fretta, alla crescente domanda di acquisti via web. A lockdown terminato, sono sempre tantissimi gli italiani che continuano ad acquistare attraverso i negozi online inclusi i celiaci. I prodotti senza glutine on line vanno infatti per la maggiore. Lo testimoniano portali dedicati come Celiachiastore.it che propongono i prodotti che assicurano il gusto senza intolleranze. I ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : prodotti senza La birra celiaca tra i prodotti senza glutine on line più acquistati in estate - Conosci Milano Conosci Milano Un festino senza ‘babbaluci’ e fuochi d’artificio, niente bancarelle per evitare assembramenti ma ‘la santuzza è siddiata’ (FOTO E VIDEO)

Il festino che non c’è. E non c’è davvero. Non solo perchè non ci sarà la processione se non virtuale e simbolica. Non ci saranno neanche i giochi d’artificio. Solo uno. Un botto simbolico. Per evitar ...

Turismo, “Toscana, Rinascimento senza fine”: al via la campagna per il rilancio

FIRENZE – Passa anche da una campagna di promozione mirata l’azione complessiva che la Regione sta studiando da tempo per rimettere in moto tutto il comparto turistico toscano, una delle chiavi dell’e ...

