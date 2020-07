I giudici accettano la richiesta di patteggiamento di Michele Bravi (Di giovedì 9 luglio 2020) Era il 22 novembre del 2018 quando Michele Bravi fu protagonista di un incidente in auto. In quello scontro perse la vita una donna di 58 anni che viaggiava sulla moto colpita dall’automobile guidata dal cantante. Ora, dopo meno di due anni, il giudice per l’udienza preliminare ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dai legali del vincitore della settima edizione di X Factor (nel 2013) con la condanna a 18 mesi. Il 25enne, come scritto nei termini dell’accordo approvato oggi, non finirà in carcere. LEGGI ANCHE > Michele Bravi, prima volta dopo l’incidente: «Spero di potercela fare» La pena, infatti, è stata sospesa e non ve ne sarà menzione neanche nel casellario giudiziario relativo a ... Leggi su giornalettismo

TAIPEI, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Il Solist Vinho Barrique di Kavalan si è affermato vincitore a sorpresa in un'agguerrita degustazione alla cieca da parte di prestigiosi giudici giapponesi ...

Meno tasse per il virus, ma lo Stato rimborsa solo le Regioni autonome

Meno entrate fiscali a causa del coronavirus? Nessun problema: con una norma inserita nel decreto semplificazioni, lo Stato rimborserà il mancato introito alle Regioni a statuto speciale: 2,515 miliar ...

