I giovani dopo il Covid: soddisfatti della loro vita, ma preoccupati per la salute (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono soddisfatti della loro vita, ma convivono con la preoccupazione per la salute e il benessere economico. Questi sono i giovani dopo il Covid secondo The future we want, il manifesto degli adolescenti in Italia sul futuro generato dalla pandemia, realizzato da Unicef. Leggi su vanityfair

francescoseghez : Parlare di “ipoteca del futuro dei giovani” dopo aver introdotto Quota 100 è quantomeno curioso. - Depalma_michele : RT @collettiva_news: Dopo 9 anni di #cassaintegrazione e salvataggi nell'impianto #IndustriaItalianaAutobus di Flumeri (Avellino) si torna… - giacomozuliane : RT @collettiva_news: Dopo 9 anni di #cassaintegrazione e salvataggi nell'impianto #IndustriaItalianaAutobus di Flumeri (Avellino) si torna… - trapani24h : “Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?” Esito del concorso rivolto ai giovani student… - GisGilbert : Sai cosa mi fa più rabbia di tutte? Il fatto che noi #giovani sappiamo perfettamente cosa non va in questo #Paese m… -