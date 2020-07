I danni della pirateria oltre quota 1,1 miliardi di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Prosegue il dibattito attorno alla pirateria audiovisiva e ai danni provocati dalle trasmissioni illegali di contenuti sportivi e di intrattenmento. L’analisi elaborata dalla società Ipsos per conto di Fapav, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, mette nero su bianco tutti i motivi di preoccupazione. Come riporta il Sole 24 Ore, il focus … L'articolo I danni della pirateria oltre quota 1,1 miliardi di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : danni della Danni causati da animali randagi: la prova della responsabilità del Comune o della ASL ai fini del risarcimento Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione Le pagelle di Roma-Parma: i migliori e i peggiori

Ecco i migliori e i peggiori della partita dell'Olimpico ... Da regista difensivo combina subito il danno grosso: perde il tempo su Cornelius fino al calcio di rigore. Beffa ulteriore è il cartellino ...

Roma, corruzione negli appalti delle Forze Armate: 7 arresti

289 bis e 290 c.p.p.. Le indagini, durate quasi un anno, inizialmente hanno fatto emergere episodi di frode contrattuale ai danni delle Amministrazioni dello Stato appaltanti da parte delle ditte ...

