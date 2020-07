I cinque positivi al Coronavirus sull’aereo di Qatar Airways che trasportava i bengalesi (Di giovedì 9 luglio 2020) cinque passeggeri sui 97 autorizzati a sbarcare ieri dall’aereo di Qatar Airways in cui si trovavano 135 cittadini del Bangladesh poi rimandati a Doha sono risultati positivi al Coronavirus. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento. E’ quanto si apprende dall’Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio. I cinque positivi al Coronavirus sull’aereo di Qatar Airways che trasportava i bengalesi Intanto oggi all’aeroporto di Fiumicino sono 2 i voli in arrivo da Doha, capitale del Qatar, ma nessuno ha passeggeri provenienti dal Bangladesh. Il primo volo è già arrivato questa mattina presto, ... Leggi su nextquotidiano

