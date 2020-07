I 42 positivi del focolaio alla Parmovo in Emilia Romagna (Di giovedì 9 luglio 2020) Un focolaio di Coronavirus è stato rilevato in un’azienda della provincia di Parma. Si tratta della Parmovo, azienda di produzione di ovoprodotti, di Sanguigna di Colorno. A rilevare il nuovo focolaio è l’Azienda territoriale sanitaria Val Padana, l’ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona. I 42 positivi del focolaio alla Parmovo in Emilia Romagna I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmense. La maggior parte di questi ultimi casi rilevati ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Focolaio di #coronavirus in un'azienda del Parmense. I positivi al #Covid-19 sono attualmente 42. Il #focolaio prin… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito… - Adnkronos : #Coronavirus, focolaio in azienda del parmense: 33 positivi - Miti_Vigliero : I 42 positivi del focolaio alla Parmovo in Emilia Romagna - Flyingteacher67 : RT @MoonLuchy: A Roma veramente voglio vedere in faccia quelli che voteranno ancora Pd e 5fave. L'hanno ridotta una chiavica. La banda #Zin… -

Ultime Notizie dalla rete : positivi del Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 luglio: 241.956 casi positivi e 34.899 morti Corriere della Sera Borsa: future europei in moderato rialzo, deboli a Piazza Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 lug - Atteso un avvio positivo per le Borse europee, sulla scia dei listini asiatici e del dato sull'inflazione in Cina, che e' apparso particolarmente appr ...

Una ticinese alla conquista del Tour de Suisse 2020

Il virus ha stravolto i programmi di Valentina Tanzi, ma non la sua voglia di pedalare in giro per la Svizzera. "Così ho riadattato 'Yes, I can..." TICINO – L’ultracycler ticinese Valentina Tanzi, meg ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 lug - Atteso un avvio positivo per le Borse europee, sulla scia dei listini asiatici e del dato sull'inflazione in Cina, che e' apparso particolarmente appr ...Il virus ha stravolto i programmi di Valentina Tanzi, ma non la sua voglia di pedalare in giro per la Svizzera. "Così ho riadattato 'Yes, I can..." TICINO – L’ultracycler ticinese Valentina Tanzi, meg ...