“Ho perso quattro figli”. Il dolore insuperabile dell’attrice raccontato in tv (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attrice e conduttrice italiana è stata ospite nel programma Vieni da me, presentato dalla Balivo, è proprio lì che ha svelato una confessione davvero scioccante. Era l’ottobre del 2019, quando Simona Marchini, ospite della Balivo si è confessata senza remora, lasciando gli ascoltatori a bocca aperta. Durante il programma Vieni da me, l’attrice e conduttrice Simona Marchini ha voluto rendere partecipe tutta Italia del suo immenso dolore. Il suo racconto ha ripercorso l’infanzia, gli albori della sua carriera, ed è giunto alla sua vita privata. Simona ha narrato a cuore aperto alcuni aneddoti riguardanti i suoi due matrimoni, in seconde nozze con Ciccio Cordova, ex giocatore della Roma. Dal primo matrimonio, la conduttrice aveva avuto già una figlia, ed è proprio da lì che ha inizio il ... Leggi su caffeinamagazine

ShooterHatesYou : RIP #Reckful @Byron. Magari è sconosciuto a tanti, ma è stato una leggenda di World of Warcraft e i suoi contenut… - spirula2017 : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… - blavkrozes : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… - Gioujs : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… - guido_ragazzi94 : @Mimosa13Me Schiacciate Vittoria di Bonaccini in Emilia ho riso di gusto ha perso il 10% rispetto alle ultime elezi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho perso Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera