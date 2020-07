“Hey, tu…”. Entra al supermercato senza mascherina e lo rimproverano. Da quel momento è caos (Di giovedì 9 luglio 2020) Aveva deciso di andare ad un ipermercato sfoggiando una t-shirt nazionalista, ma si era “dimenticato” di indossare la mascherina. Quando poi è stato rimproverato da un’altra cliente, una donna anziana, ha iniziato inveire ripetutamente contro di lei. Il video della scena, immortalata in un ipermercato di Fort Myers, in Florida, è stato girato da altri clienti. L’uomo, indossando una maglietta rossa con la scritta “Running the World since 1776” (“Comandando il mondo dal 1776”, anno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, ndr), era stato invitato da un’anziana cliente a indossare la mascherina, essendo in un luogo chiuso in un paese che ancora registra numeri drammatici nei contagi e nei decessi per il coronavirus. L’uomo, a quel punto, inizia ad inveire prima ... Leggi su caffeinamagazine

Elisa_22_ : Però solo una è diventata crush, non dirò mai chi, però hey tu, sei bellissima?? #circozzi - Ilovetosing28 : Hey tu... si sì proprio tu che stai leggendo sto tweet. Ti puzza il culo. :) All the love. xx - lesbapocalypse : @amooilcibo Hey tu, pssst, lo vuoi un seggiolino? - DemosuMarte : Nel mio condominio c'è l'unica coppia di vecchietti al mondo che mi dice: Per cortesia la sveglia alle 6:45 la met… - LSbotta : RT @Cris25255507: Hey tu... si tu che mi spii da lontano, tra me e te il bluff sei tu, sappilo! #VFC -

Ultime Notizie dalla rete : “Hey tu…”