Hellas Verona, rinnovo di Juric vicino: la situazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Il rinnovo di Ivan Juric si avvicina sempre di più: le dichiarazioni di Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa per il rinnovo del tecnico Ivan Juric. «Noi stiamo parlando molto serenamente, a breve dovremo esserci. Non dire gatto finché non lo hai nel sacco. Le cose ce le diciamo, siamo l’Hellas Verona quest’anno, ma anche il prossimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

