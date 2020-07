"Ha provato ad affogarmi". Ema Stokholma choc, il racconto da brividi spiazza lo studio: sconcerto a La Vita in Diretta (Di giovedì 9 luglio 2020) Un racconto da brividi quello di Ema Stokholma a La Vita in Diretta, trasmissione di Rai Uno. "Mia madre ha provato ad affogarmi, poi mi ha chiesto di gettarmi da un ponte" ha raccontato la conduttrice radiofonica italo-francese ad Andrea Delogu, dopo che ha precisato di essersi salvata grazie a un passante. E ancora, commuovendo lo studio: "Mia madre mi picchiava da quando ero molto piccola. A quattro anni il primo pugno in macchina. Era la prima volta che succedeva in auto, da quel momento ho iniziato a sentirmi in pericolo ovunque, non solo in casa". Per la Stokholma "bisogna entrare di più nella Vita dei vicini o dei conoscenti" e intervenire immediatamente quando si ... Leggi su liberoquotidiano

