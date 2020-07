Guardiola: “Eric Garcia? Sono fiducioso per la sua permanenza. Dipende da lui” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervenuto nel post partita dopo il poker rifilato al Newcastle in Premier League, il tecnico del Manchester City si è soffermato sul futuro di Eric Garcia. Sullo spagnolo c’è forte l’interesse del Barcellona come riportato dalla Spagna, ma il difensore 19enne sta trattando il rinnovo proprio con il City. Queste le parole di Pep Guardiola: “Vogliamo che rimanga qui al City, lo sanno tutti. Lo sa lui e lo sa la sua famiglia, così come lo sa anche il suo agente. Sono fiducioso per la sua permanenza, ma Dipende da lui”. Foto: twitter City L'articolo Guardiola: “Eric Garcia? Sono fiducioso per la sua permanenza. Dipende da lui” ... Leggi su alfredopedulla

