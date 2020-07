Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine (Di giovedì 9 luglio 2020) In politica estera il PD continua a tenere una linea di complicit&aGrave; con le peggiori nefandezze degli Stati Uniti, persino con un presidente come Trump. Consideriamo gravissimo che l’incontro con una delegazione dei golpisti venezuelani, amici dell’auto-proclamato presidente Juan Guaid&oGrave;, impegnati a boicottare le elezioni del prossimo 6 dicembre perché sanno di perdere. Non sono bastate le violenze di piazza da parte delle frange pi&uGrave; violente dell’opposizione che fanno capo al burattino Guaid&oGrave;. Né gli omicidi eccellenti ed i morti … Continua L'articolo Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al ... Leggi su ilmanifesto

Lacasespoglia : RT @EsteriPrc: Acerbo-Consolo (PRC-SE): Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine - EmmaKump : RT @pietrogranero: Acerbo-Consolo (PRC-SE): Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine - PRCPadova : RT @EsteriPrc: Acerbo-Consolo (PRC-SE): Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine - EsteriPrc : Acerbo-Consolo (PRC-SE): Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine - PRCPadova : RT @rifondazione20: Rifondazione - Acerbo-Consolo (PRC-SE): Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine http… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incontro Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c'è fine Il Manifesto Grave incontro di Pd e IV con golpisti venezuelani. Al peggio non c’è fine

In politica estera il PD continua a tenere una linea di complicità con le peggiori nefandezze degli Stati Uniti, persino con un presidente come Trump. Consideriamo gravissimo che l’incontro con una de ...

I capigruppo del Consiglio regionale hanno incontrato una delegazione di Cgil, Cisl e Uil sui problemi dei dipendenti delle Asl

La presidenza del Consiglio si farà carico di rappresentare alla Giunta regionale e all’assessore alla Sanità la grave situazione di disagio in cui sono costretti a lavorare i dipendenti delle aziende ...

In politica estera il PD continua a tenere una linea di complicità con le peggiori nefandezze degli Stati Uniti, persino con un presidente come Trump. Consideriamo gravissimo che l’incontro con una de ...La presidenza del Consiglio si farà carico di rappresentare alla Giunta regionale e all’assessore alla Sanità la grave situazione di disagio in cui sono costretti a lavorare i dipendenti delle aziende ...