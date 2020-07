Grande Fratello Vip, arrivano due grandi attori. Carmen Russo si tira indietro (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Grande Fratello Vip – secondo i rumor – avrebbe dovuto (ri)partecipare in coppia col marito Enzo Paolo Turchi, ma Carmen Russo – intervistata dal settimanale Mio – ha smentito la notizia: “Mi hanno proposto di partecipare in Spagna al Gran Hermano Vip insieme ad Enzo Paolo, ma abbiamo rifiutato. Da sola parteciperei a un reality, così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato”. Carmen Russo che in Spagna è una vera celebrità (ha pure vinto un’edizione di Supervivientes), ha poi aggiunto: “Enzo Paolo è un Grande maestro e coreografo. Mi ha dato gli strumenti per esprimermi ballando”. Carmen ed Enzo Paolo hanno già partecipato insieme ad ... Leggi su bitchyf

