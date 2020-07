Gossip Girl, vi ricordate di Eleanor Waldorf? Ecco com’è diventata oggi (Di giovedì 9 luglio 2020) Vi ricordate di Eleanor Waldorf? Era la mamma di Blair di Gossip Girl, la serie tv generazionale che ha riscritto il teen drama in tv. Eccola oggi, meravigliosa, a 62 anni Foto da instagram @blairsglittersGossip Girl è stata la serie tv che ha accompagnato l’adolescenza di tanti ragazzi e ragazze. Come non ricordarsi delle appassionanti avventure dei rampolli dell’Upper East Side di New York? Un cocktail di emozioni e perfidie che i personaggi perpetravano l’un l’altro per poi essere puntualmente smascherati dalla misteriosa Gossip Girl, una onnisciente blogger, la cui identità era sconosciuta. Tanti i protagonisti iconici della serie, a partire da ... Leggi su chenews

tommosmjle_ : @canyonfools riverdale, gossip girl, troppo noiosa - Aicir5 : @canyonfools Gossip Girl, proprio noiosa - GiuliaDeLeo : Vado a guardare gossip girl per l’ennesima volta Nate ti amo - sopuntosara : mi nonna ha preso in ostaggio il mio netflix per vedersi Gossip Girl. pretendo i soldi per il disturbo. #GossipGirl - escxpewithmiks : RT @escxpewithmiks: cosa inizio dopo gossip girl? se ne avete altre sono ben accette -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl Gossip Girl Chuck Bass: l’attore Ed Westwick in vacanza in Italia con fidanzata Gossip e TV I primi turisti a tornare in Italia sono i vip: ecco chi c’è e dove

In Italia in vacanza è arrivato anche Ed Westwick, il Chuck Bass della serie Tv “Gossip Girl” che, con la fidanzata, hanno scelto di visitare la Costiera Amalfitana. Inconfondibili le foto ...

La regina Rania e sua figlia Iman di Giordania insieme nelle foto per promuovere le bellezze della loro terra

Ma quanto sono affascinanti i royals della Famiglia Reale di Giordania? Siamo big fan della Regina Rania che, con la principessa Iman sua figlia, ti regala anche una foto madre-figlia su Instagram tut ...

In Italia in vacanza è arrivato anche Ed Westwick, il Chuck Bass della serie Tv “Gossip Girl” che, con la fidanzata, hanno scelto di visitare la Costiera Amalfitana. Inconfondibili le foto ...Ma quanto sono affascinanti i royals della Famiglia Reale di Giordania? Siamo big fan della Regina Rania che, con la principessa Iman sua figlia, ti regala anche una foto madre-figlia su Instagram tut ...