Google sta per lanciare un nuovo misterioso dispositivo (Di giovedì 9 luglio 2020) (Foto: Fcc)C’è un nuovo misterioso dispositivo Google che potrebbe presto vedere la luce del commercio. L’apparecchio è apparso con alcune delle sue caratteristiche tecniche e riferimenti molto approssimativi alle funzionalità sul sito della agenzia governativa americana Fcc che sta per commissione federale per le comunicazioni. Non è chiaro di cosa si tratterà perché sia dalle scarne informazioni sopraggiunte sia dal nome in codice, dovrebbe risultare una nuova linea di prodotti. Di sicuro non è uno smartphone né un tablet né propriamente un altoparlante smart. Sul sito Fcc viene descritto come wireless device ossia dispositivo senza fili, che praticamente può riferirsi all’intero panorama di gadget tecnologici ... Leggi su wired

Fontana3Lorenzo : Che vergogna le accuse alla Lega dell'Ambasciata cinese. Per quanto ancora il governo farà silenzio su quel che sta… - walterwhiteITA : Google sta per lanciare un nuovo misterioso dispositivo - DanieleBerghino : @AndreaMusitanoG Tipo sta stronza: - nicospoetry : RT @bluebocchan: @nicospoetry sta facendo il sondaggio sui personaggi di Black Butler / Kuroshitsuji!! Votate suu - FranGirlz : RT @mvedicine: ricordatevi di votare che mi viene da piangere a leggere sta classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Google sta Google Maps sta aggiungendo i semafori sulle sue cartine (ma solo per utilizzatori Android) Lega Nerd Artemisia Gentileschi/ Simbolo delle artiste dimenticate e delle lotte femministe

La celebrazione da parte di Google di Artemisia Gentileschi ha permesso oggi di riscoprire una delle artiste diventate il simbolo di chi, esattamente come lei, per secoli ha vissuto indegnamente nel d ...

Google Maps introduce i semafori, test sui dispositivi Android

È iniziato il roll out, intanto su Android, dell’ultima versione del servizio di navigazione, ma non si conoscono i tempi del rilascio ufficiale Google Maps segnalerà la presenza dei semafori. Non è a ...

La celebrazione da parte di Google di Artemisia Gentileschi ha permesso oggi di riscoprire una delle artiste diventate il simbolo di chi, esattamente come lei, per secoli ha vissuto indegnamente nel d ...È iniziato il roll out, intanto su Android, dell’ultima versione del servizio di navigazione, ma non si conoscono i tempi del rilascio ufficiale Google Maps segnalerà la presenza dei semafori. Non è a ...