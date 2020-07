Google, parte ‘Italia in Digitale’: 900 milioni di investimenti per “la ripresa economica del Paese”. Conte: “Avanti così!” (Di giovedì 9 luglio 2020) parte ‘Italia in Digitale’, l’iniziativa di Google con cui l’azienda investirà in Italia oltre 900 milioni di dollari per far ripartire l’economia del Paese. Un investimento destinato sia alle imprese che ai cittadini per agevolare la transizione al digitale e per aiutare l’economia a ripartire dopo la violenta frenata causata dal lockdown. “Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia”, commenta Sundar Pichai, ceo del colosso del web, che spiega: “Con questo nuovo impegno, Google intende aiutare 700mila persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi, con l’obiettivo di portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021”. Per farlo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

