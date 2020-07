Google investe 900 milioni di dollari in Italia per “digitalizzare” il lavoro (Di giovedì 9 luglio 2020) Si chiamerà “Italia in Digitale” ed è il progetto messo in cantiere da Google che in 5 anni investirà nel Paese grazie a un fondo di 900 milioni di dollari. Il piano contribuirà ad aprire le due Google Cloud Region dedicate alle piccole e medie imprese «con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese». «Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia», dice Sundar Pichai, Ceo di Google. July 9, 2020 Insomma, se durante la pandemia si è arrivati a fare un uso sempre più massiccio del digitale – vedi alla voce smart working -, quello del gigante di Internet sarà, dicono, un tentativo di fornire ... Leggi su open.online

googleitalia : Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale e lancia… - LaStampa : Google investe 900 milioni di dollari in Italia per digitalizzare un milione di imprese - Agenzia_Ansa : #Google investe in Italia 900 milioni dollari in 5 anni @google - fam_bruno : RT @LaStampa: Google investe 900 milioni di dollari in Italia per digitalizzare un milione di imprese - tigrelt : RT @ItalyQanons: Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale (Più è grande la somma, p… -