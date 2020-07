Google investe 800 milioni in Italia per accelerare la trasformazione digitale delle imprese (Di giovedì 9 luglio 2020) Il piano Italia in digitale offrirà momenti di formazione, strumenti gratuiti e partnership a supporto delle imprese e delle persone in cerca di opportunità lavorative Leggi su it.mashable

googleitalia : Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale e lancia… - Agenzia_Ansa : #Google investe in Italia 900 milioni dollari in 5 anni @google - MediasetTgcom24 : Google investe in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni #Google - MashableItalia : Google investe 800 milioni in Italia per accelerare la trasformazione digitale delle imprese - ECrivellaro : #Google investe in #Italia oltre 900 milioni di dollari per la trasformazione #digitale -