Google, 900 milioni di dollari per aiutare le imprese italiane (Di giovedì 9 luglio 2020) Google ha deciso di creare un nuovo programma per il nostro paese, per aiutare le imprese italiane a superare questa crisi. Google ha annunciato un piano di investimento per aiutare le imprese italiane da 900 milioni di dollari. A darne l’ufficialità è stato il Ceo del colosso informatico, Sundar Pichai. Il piano si chiamerà “Italia … L'articolo Google, 900 milioni di dollari per aiutare le imprese italiane proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Google investe in Italia 900 milioni dollari in 5 anni @google - MediasetTgcom24 : Google investe in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni #Google - max_220volt : RT @leganerd: Google investe 900 milioni sull’Italia per “accelerare la digitalizzazione del Paese” ? - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: #Google investe in Italia 900 milioni dollari in 5 anni @google - Asgard_Hydra : Google investe oltre 900 milioni di Dollari in Italia: 'vogliamo contribuire alla ripresa' -