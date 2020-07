Golf, Tiger Woods torna in campo dopo cinque mesi: giocherà il Memorial dal 16 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Tiger Woods ha annunciato il proprio ritorno in campo sul PGA Tour con un tweet. Il fuoriclasse 15 volte campione Major ha infatti confermato che sarà al via del Memorial Tournament, in programma dal 16 al 19 luglio a Columbus, in Ohio. Per la “Tigre” sarà il primo torneo ufficiale da febbraio: il ritorno avviene in un campo molto caro a Woods, come quello di Muirfield Village dove lo statunitense ha vinto per cinque volte, oltre al trionfo nell’edizione 2013 della Presidents Cup. “Non vedo l’ora di giocare il Memorial settimana prossima – ha scritto Woods sul proprio account Twitter ufficiale – Mi è mancato scendere in campo e per misurarmi ... Leggi su sportface

Golf: Leggende a confronto in "The Open For The Ages"

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Da Severiano Ballesteros a Tiger Woods, da Jack Nicklaus a Francesco Molinari, senza dimenticare altri campionissimi come Nick Faldo, Tom Watson e Rory McIlroy, attuale numero ...

