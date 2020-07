Glee, la maledizione della serie tv: l'attrice è annegata? - (Di giovedì 9 luglio 2020) Elisabetta Esposito Naya Rivera, interprete di "Glee", risulta attualmente dispersa dopo una gita in barca con il figlio di 4 anni: è la "maledizione" della serie tv? Mistero per un membro del cast di “Glee”: un’attrice sembra essere scomparsa nel nulla e si teme per la sua vita. Stando a quanto riporta il Mirror, si tratta di Naya Rivera: il figlio di 4 anni è stato trovato da solo su una barca sul lago Piru, nella contea di Ventura in California. Il giubbetto di salvataggio era rimasto sull’imbarcazione, mentre la sua auto, una Mercedes, era nel parcheggio del lago con la borsetta all’interno. L’attrice di "Glee" aveva noleggiato una barca sul pontone ed ... Leggi su ilgiornale

