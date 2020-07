Giulio Ruspoli acclamato presidente onorario del Consorzio Vino Chianti Classico (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Assemblea dei Soci del Consorzio Vino Chianti Classico ha oggi nominato, per acclamazione, Giulio Ruspoli, presidente onorario dell’associazione dei produttori del Gallo Nero. Ruspoli è il secondo presidente onorario dell’ente consortile, il primo a ottenere l’importante carica onorifica era stato il Cav. Lav. Lapo Mazzei, un altro dei protagonisti della storia della denominazione del Gallo Nero, scomparso lo scorso agosto. Romano, classe 39, laureato in architettura, proprietario, con il fratello, della Tenuta di Lilliano a Castellina in Chianti, Ruspoli ha da sempre partecipato attivamente e con entusiasmo alla vita e al lavoro del ... Leggi su winemag

