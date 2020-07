Giudice Sportivo, cinque squalificati dopo le partite del mercoledì (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati dopo le partite del mercoledì. Fermato anche Sinisa Mihajlovic Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati dopo le partite del mercoledì, valevoli per la 31esima giornata di campionato. Sono 5 i calciatori fermati. Un turno di squalifica anche per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, per “al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive”. Per l’allenatore rossoblù anche un’ammenda da 15mila euro. GLI squalificati – Bryan ... Leggi su calcionews24

