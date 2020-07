Giovani Faicchio, a “Pensieri sotto le stelle” la riscoperta del valore e del dono della cura delle relazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFaicchio (Bn) – “Pensieri sotto le stelle” per l’Azione Cattolica di Faicchio che, insieme all’intera Unità Pastorale, ha incontrato ragazzi e Giovani per un incontro in presenza per riscoprire la luce della speranza nell’oscurità dell’incertezza post lockdown, che ancora si sta vivendo in questo momento. Alla presenza dei parroci di “Santa Maria Assunta”, “Ave Gratia Plena” dei Casali e di “San Nicola di Bari” di Massa don Raffaele Liberatore e don Saverio Goglia, l’Ac ha accolto ragazzi e Giovani rispettando le norme di prevenzione e di distanziamento sociale previste. Negli occhi dei ragazzi la voglia di vedersi e di stare insieme era superiore ad ogni ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Faicchio "Migrante molestata sessualmente, lei ed altre maltrattate" Ottopagine