Gigi D’Alessio sarà (di nuovo) nonno (Di giovedì 9 luglio 2020) La famiglia D’Alessio cresce. Gigi D’Alessio diventerà di nuovo nonno. Ad aspettare un bambino è il figlio Claudio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Si tratta del primo figlio con Giusy Lo Conte, ballerina in diversi programmi tv, compagna del figlio del cantante dal 2017. Gigi è già nonno di Noemi, 10 anni, primogenita del figlio. Il cantautore napoletano è tornato da poco in tv, con le repliche dello show condotto con Vanessa Incontrada: Vent’anni che siamo italiani. Leggi su vanityfair

